Pour Guardiola, City n'est pas « un grand club »

City, ce n'est ni Gijon, ni Valladolid, mais c'est pas non plus le Barça ou le Bayern.Auteur d'une saison plus que mitigée, le Manchester City de Guardiola n'a pas réussi à jouer les premiers rôles cette année. Éliminé prématurément en Ligue des Champions, EFL Cup et FA Cup, l'ancien coach du Barça n'a pas non plus réussi à remporter le titre en Premier League.Le technicien espagnol en est conscient, il a de la chance d'être conservé par ses dirigeants. Mais le Catalan en est peut-être même trop conscient, puisqu'il a commis une bourde hier en conférence de presse, en avouant qu'il ne considérait pas City comme un grand club : «» .Que Guardiola se rassure : si Manchester City réalise une deuxième saison de la sorte, ses dirigeants pourraient bien prouver à l'Espagnol qu'ils sont à la tête d'un grand club.