Pour Eyraud, l'OM gagne le match de la passion

0

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» , chantait Brel.Et à Marseille c'est un peu ça, si on se fie à un autre Jacques, Henri de son deuxième prénom et président de l'OM, qui s'est exprimé dansavant la réception du Paris Saint-Germain dimanche soir. Pour Eyraud, la différence entre les deux clubs est avant tout sur le terrain des valeurs. «» , énumère-t-il avant de compter les points entre la cité phocéenne et la capitale. «Convaincu que «» , le dirigeant marseillais a également confirmé que le déménagement du centre d'entraînement est dans les cartons. «Pousse les murs, Jacques-Henri.