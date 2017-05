Pour Conceição, « Valentin Rongier vaut Verratti »

0

L'horizon de Sérgio s'est dégagé. Et il voit loin. La prolongation de son contrat actée le week-end dernier , Sérgio Conceição donne quelques pistes sur ce qu'il compte accomplir au FC Nantes . Après avoir sorti le club de la zone de relégation, le Portugais veut viser plus haut dès ma saison prochaine. «» , explique-t-il en conférence de presse avant d'évoquer les recrutements.» . Le technicien cite deux hommes sur lesquels il compte particulièrement s'appuyer : Guillaume Gillet et Valentin Rongier . Ce dernier sera selon lui «» , parce qu' «» . «» , assure-t-il.Le Canari plus fort que le Hibou ? Au moins sur FIFA.