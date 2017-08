Pour Castaner, Neymar est une opération de comm' du Qatar

Vidéo

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand les politiques s'en mêlent.Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, s'est exprimé ce vendredi matin sur LCI à propos du transfert du siècle de Neymar à Paris. Et pour l'ex maire de Forcalquier, il s'agit tout simplement d'une tentative de détourner les regards : «Autrement dit, l'État qatari en difficulté diplomatique se servirait du PSG pour rayonner et détourner l'attention de son financement supposé du terrorisme : «» , a-t-il conclu.Il a surtout le seum qu'il ne soit pas venu à l'OM, non ?