Comment se remettre d’une rupture ?

Plus d'une semaine après l'annonce de son départ d'Arsenal en fin de saison, Arsène Wenger se déplace dimanche à Old Trafford. Avec une question : comment l'entraîneur français peut-il surmonter la fin de son histoire avec les Gunners ?

« C’est difficile, vous savez... »

Le départ forcé

Le couple qui se néglige

Par Maxime Brigand

Propos d'Arsène Wenger tirés de Sport & Style et de conférence de presse.

» On y est : voilà maintenant neuf jours qu’ Arsène Wenger a brisé la porte de l’avenir et qu’il s’apprête à plonger en avant. Où ? Dans quoi ? Personne ne le sait vraiment. En sait-il plus ? Probablement, mais l’Alsacien aime trop son opacité pour donner des biscuits aux suiveurs. Il a toujours été comme ça, d’ailleurs : il a ramené ça du Japon , où il tuait parfois le temps en regardant des matchs de sumo, ce qui lui a appris à canaliser ses émotions.Signe de l’importance de son départ d’ Arsenal après vingt-deux ans passés à mettre des coups de marteau dans le club – surtout lors de la première décennie, c’est vrai –, Wenger s’est pourtant légèrement démasqué dimanche dernier, quelques minutes après une victoire pour la forme desface à West Ham (4-1) dans un Emirates qui ne lui a pas totalement rendu l’hommage qu’il mérite. Peut-être faudra-t-il attendre pour ça la réception de Burnley , la dernière de l’année. Peut-être n’est-ce qu’un fantasme, qui sait. Reste que le Français a prouvé le week-end dernier qu’il savait encore dépasser les réflexes d’autodéfense : «» D’ailleurs, que va-t-il se passer ?Une certitude : Wenger sera toujours un peu chez lui à Arsenal, bâtisse qu’il a retapée de ses propres mains, et ne sera jamais traité comme Jean-Luc Ettori, plus de trente ans d’AS Monaco dans les veines et viré du jour au lendemain au point de ne plus pouvoir mettre les pieds à la Turbie ne serait-ce que pour regarder le fiston cavaler sur un synthétique. Là, c’est autre chose que le Français doit gérer : la redécouverte d’un quotidien, la perte de repères, une forme de solitude. C’est l’impact d’un divorce brutal. Philippe, marié pendant 24 ans à Christelle et père de deux enfants, a récemment, lui aussi, été foutu à la porte. Alors, comment ça se passe ? «, ouvre-t-il.» Pour Wenger, la situation est similaire : ce n’est pas lui qui a décidé de quitter le foyer, on l’a forcé, et ses récentes sorties publiques l’ont bien prouvé.Place à la recherche des conséquences, moment où Robert Neuburger, scientifique suisse multi-casquette devenu notamment référent dans la thérapie de couple et auteur d’, s’invite au débat : «» Autre question : Wenger pourra-t-il un jour retomber amoureux ? «, tranche Neuburger.» C’est sans aucun doute ce qu’a vécu Wenger chez lesdepuis plusieurs années. Et le temps l’a rattrapé. Au point de l’avaler. Ce n’est qu’une rupture : Old Trafford est un bel endroit pour commencer à se vider la tête, non ?