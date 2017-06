Portugal et Real : comment aider Cristiano à jouer les deux matchs

Le Portugal joue cet après-midi, et le Real Madrid ce soir. Mais comment va faire Cristiano Ronaldo pour jouer les deux matchs ? Les solutions sont là, aussi évidentes que crédibles.

La téléportation par la science

La téléportation par la magie

https://www.youtube.com/watch?v=gm0W5hL1-Yw

En prenant la route ou les airs

Le clonage ou l'hologramme

https://www.youtube.com/watch?v=eeDBGyRT2ts

Par Alexandre Doskov

Propos de Dani Lary recueillis par AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le timing paraît intenable. À 17 heures, le Portugal affronte Chypre en match au stade António Coimbra da Mota, dans la charmante bourgade d'Estoril, station balnéaire prisée des juillettistes et des aoutiens. Le hic, c'est que trois heures et demi plus tard, à 20h45 très exactement, le Real Madrid doit se coltiner la Juve à Cardiff pour savoir qui sera le nouveau roi du Vieux Continent. Deux matchs pour un homme, Cristiano Ronaldo , capitaine du Portugal et superstar du Real. Théoriquement, CR7 n'a pas d'autre solution que de faire un choix et ne jouer qu'une seule des deux parties. Et entre un match amical dans un stade de 8000 places contre une nation anecdotique du football européen et une finale de Ligue des champions devant quelques centaines de millions de téléspectateurs, le dilemme ne devrait pas lui prendre trop de temps. Mais comme Cricri est très fort, il va réussir l'exploit de jouer les deux matchs. Celui avec le Portugal à 17h, et celui avec le Real à 20h45. Et pour y arriver, plusieurs choix s'offrent à lui.Fin 2016, des équipes de physiciens canadiens et chinois jurent que la téléportation humaine sera bientôt envisageable, et affirment avoir réussi à téléporter des photons sur des distances de plusieurs kilomètres. À Calgary, dans l'état d'Alberta, le docteur Wolfgang Tittel et son gang serait parvenu à téléporter à l'état un photon sur 8,2km. Encore plus fort, les Chinois Qiang Zhang et Jian-Wei-Pan font le frimeurs en se vantant d'en avoir téléporté sur une trentaine de kilomètres. Une bataille de gros cerveaux qui pourrait bien bénéficier à Cristiano Ronaldo , actuellement à la recherche d'une cabine qui pourrait téléporter sa carcasse d'Estoril à Cardiff entre les deux matchs. Mais Nicolas Gisin, de l'Université de Genève qui a lui aussi déjà téléporté un photon il y a quelques années, nuançait à l'époque la portée de l'opération : «» . Et encore moins ce qui compose Cristiano Ronaldo L'explication de Dani Lary, magicien-illusioniste spécialiste de la téléportation actuellement en tournée avec son spectacle, dont la téléportation est le thème principal.La route qui va de Estoril à Cardiff n'est pas des plus rapides. Quatre pays à traverser, la Manche à franchir, et 2500 bornes de bitume à avaler. Environ vingt trois heures de voiture d'après Google maps. Mais quand il s'agit de prendre le volant, Cristiano Ronaldo n'est pas un garçon lambda. Entre ses Ferrari -dont la 599 GTB Fiorano qu'il avait ruinée contre un mur à Manchester en 2009-, ses Audi et ses Mercedes, Cricri aime rouler en italienne ou en allemande, et on ne parle pas de Fiat Panda ou de Volkswagen Polo. Mais même en roulant à bloc avec sa Ferrari F150 dont la vitesse maximale est annoncée à 350 km/h par la marque au cheval, CR7 mettrait un peu plus de sept heures à faire le trajet.Et l'avion alors ? Loupé, l'aéroport le plus proche est à Lisbonne, et toutes les compagnies aériennes ne proposent que des vols avec au moins deux escales qui font arriver le lendemain du jour de départ. Bref, pas la solution. Heureusement qu'il existe des compagnies qui louent des avions privés qui filent à 830 km/h. De quoi faire les 1500km à vol d'oiseau en deux heures, ce qui reviendrait à environ de dix mille euros s'il loue un Falcon 20 -charmant coucou privé de taille moyenne et de style classique- sur le cite. En bref, deux heures et demi de son temps si on calcule par rapport à son salaire de 32 millions d'euros par an. En sortant du terrain à la fin du match à Estoril, vers 18h45, il sera donc à Cardiff à 20h45 pour un coût réduit. Habile.Encore des prouesses technologiques, mais plus réalistes que la téléportation. Le clonage humain n'existe pas encore, mais c'est en grande partie du à des questions d'éthique. Il y a vingt et un an, en juillet 96, la brebis Dolly devenait le premier mammifère cloné à partir d'une cellule animale adulte. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire américaine utilise le clonage pour reproduire en série des bovins, des ovins et des porcs. Et en 2008, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a autorisé la commercialisation des produits provenant d'animaux clonés et de leur progéniture, car jugés aussi sûrs que ceux d'animaux classiques. Quant à l'Homme, à part des déclarations folles des Raëliens, personne n'a encore franchi le cap. Tenter l'expérience avec Cricri vaudrait le coup. Mais de façon encore plus concrète, le recours à un hologramme est probablement la meilleure solution. Cricri termine son match à Estoril, reste tranquillos au soleil pour regarder la finale de Champions League avec ses copains, et envoie son hologramme à Cardiff tel un Mélenchon des stades. Et comme le leader de, CR7 attendra 23 heures avant de célébrer ou non le résultat de la soirée.