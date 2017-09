Porto, taille Sérgio

Revenu cet été à Porto, quelques semaines après avoir quitté le FC Nantes, Sérgio Conceição a filé une leçon à l’AS Monaco de Jardim mardi soir (0-3). La première récolte d’une certaine idée du pragmatisme et de la transmission.



Par Maxime Brigand, à Monaco

42 ans, comme un virage : l’âge où Dennis Brown a cassé la corde de sa gratte, celui où Sérgio Conceição a décidé de changer de costume. Au moment de sa présentation à Porto le 8 juin dernier, cela avait donné une bascule dans le verbe. «» , avait alors lâché un homme qui savait aussi dans quel Porto il revenait. À comprendre : un géant obligé de se serrer la ceinture, incapable de se renforcer cet été et d’enfiler la moindre couronne depuis 2013. Mieux, on aime rappeler à l’envie que Sérgio Conceição est rentré au Portugal en acceptant de toucher un salaire inférieur à celui qu’il aurait palpé en restant au FC Nantes , même si le divorce avec Kita s’est essentiellement joué sur les problèmes de santé rencontrés par la femme du technicien portugais.Que reste-t-il aujourd’hui du Conceição rencontré il y a quelques mois sur les rives de la Ligue 1 ? L’exigence, d’abord. Dès le premier jour, la belle gueule de Santa Maria da Feira avait annoncé à ces joueurs un changement de perspective : être à Porto n’est plus une finalité, c’est le point de départ d’une aventure. Dans la langue de Conceição, cela donne une hausse de la rigueur et des heures passées au centre d’entraînement, une rupture avec les vieilles habitudes - jusqu’à cet été, le dirigeants du club exigeaient en permanence la présence d’un ancien joueur comme assistant, ce qu’a refusé l’ancien international portugais - et un durcissement du discours face à ses troupes.Dans les chiffres, cela donnait avant le déplacement à Monaco mardi soir sept victoires en sept matchs de championnat, seulement tâchés par une défaite face à Besiktas (1-3) lors de la première sortie européenne de la saison. Puis, la transformation du changement, au Louis-II : un succès brillant collectivement (0-3), construit avec un effectif limité quantitativement et une intensité qui a fait la marque du Porto version Conceição dans un 4-2-3-1 pensé exclusivement pour contrer le 4-4-2 de Jardim en faisant entrer un excellent Sérgio Oliveira au milieu et en plaçant Héctor Herrera en harceleur de Moutinho et Fabinho . Oui, le même Oliveira qui n’avait joué que 109 petites minutes avec le FC Nantes la saison dernière et le même qui n’avait pas vu le moindre bout d’herbe depuis le mois d’août. Un pari réussi, les fesses sur une glacière et devant une pile de bouteilles d’eau avalées en 90 minutes.La fin du bal et une leçon de maîtrise au bout des couloirs monégasques. «a expliqué Conceição après la rencontre.» Et au milieu portugais, avant tout, emmené par un duo Danilo -Oliveira fantastique dans la compression de la base du système Jardim et qui a ensuite permis l’expression libre d’un secteur offensif où Vincent Aboubakar a claqué un doublé, Yacine Brahimi montré qu’il était bien «» avec le FC Porto et Moussa Marega prouvé qu’il valait bien plus que le surnom donné par ses supporters : «» . Ce Porto a de la gueule, de l’identité, une grosse paire dans le short aussi et a étouffé sans trembler des Monégasques désarticulés, notamment dans l’animation des côtés, le tout porté par des supporters débarqués à Monaco comme à la maison. «s’est même essayé Conceição.» Son véritable objectif - remporter le championnat - reprendra son fil dimanche lors d’un choc face au Sporting . L’art de la guerre et de la faim.