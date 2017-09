Porto gobe Monaco

Largement supérieur à des Monégasques encore en chantier, le FC Porto a roulé sur Louis-II grâce à une domination de tous les instants et à un doublé de Vincent Aboubakar.

309

Oxymètre et tabouret

Conceição sur une glacière

AS Monaco (4-4-2) : Benaglio - Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge - Ghezzal (Keita, 74e), Fabinho, Moutinho, Lemar (Lopes, 63e) - Falcao, Diakhaby (Carrillo, 46e).

FC Porto (4-2-3-1) : Casillas - Ricardo Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles - Sérgio Oliveira (Reyes, 86e), Danilo - Marega, Héctor Herrera, Brahimi (Layún, 71e) - Aboubakar (Corona, 71e).

Jardim en était sûr : dans le nouveau chantier auquel il fait face depuis le début de l'été, la réception de Porto devait être une étape supplémentaire, rien de plus. Finalement, d'entre les croquis et les essais a jailli mardi soir la deuxième baffe de la saison des Monégasques face à un FC Porto volontaire, dominateur dans le jeu et les intentions, mais qui a surtout replacé l' ASM face aux failles aperçues il y a quelques semaines à Nice . Louis-II aura pris deux vagues – sur scène et en tribunes –, mais aura surtout remis le champion de France en titre à sa place. Soit celle d'un effectif qui n'est pas encore prêt pour ce genre de rendez-vous.Un voyage au Louis-II comme un détour au-dessus d'une table de dissection avec des instruments de mesure. Malgré sa volonté de rester enfermé dans sa carapace, lâchant entre les éclats de sciure tombés lundi soir en conférence d'avant-match que la réception du FC Porto était «» , Leonardo Jardim savait que sa deuxième sortie européenne de la saison avait la tronche d'un repère dans un début de saison avant tout marqué par une déroute à Nice (0-4) entre d'autres promenades sans accroc. Le pouls d'une équipe se prend dans ce type de réception, lorsque le niveau s'élève, les attentes avec. Mardi soir, avec un oxymètre probablement trop serré autour du biceps, l'AS Monaco a d'abord peiné à entrer dans un match où Jardim avait décidé d'aligner Diakhaby plutôt que Jovetić.Car excepté une main sur la barre du gosse d'Ajaccio dans les premières minutes et une boulette sans puissance de Falcao, on a surtout vu l' ASM se faire manger sur les ailes, Brahimi s'amusant à faire danser Sidibé et la doublette Ricardo Pereira -Marega jouant avec les appuis de Jorge , et être matraquée au milieu par la paire Danilo -Oliveira. Cocktail inhabituel, difficile à digérer pour Jardim, nerveux sur le banc d'où il pouvait assister à la reprise complexe de Lemar, là où Ghezzal a une nouvelle fois prouvé qu'il avait les pieds pour s'intégrer dans son 4-4-2. Détail : à force de recevoir des coups, on tombe parfois du tabouret : sur la première véritable occasion portugaise, Benaglio s'est fait fusiller en deux bandes avant de craquer devant Aboubakar (0-1, 31). Tout sauf une sensation.Car Porto maîtrise son affaire, Conceição se contentant d'enchaîner les bouteilles d'eau le cul posé sur sa glacière, alors que Jardim maltraite ses ongles malgré l'entrée de Carrillo à la place de Diakhaby, croqué par l'enjeu. La deuxième période se joue comme s'était terminée la première, lesavalant le stade Louis-II au jeu de la chorale et les Portugais dévorant les Monégasques dans l'impact. Rarement l' ASM se sera créé aussi peu de situations, Jorge alignant les mauvais centres, et Falcao – rapidement entouré d'un bandeau blanc sur le crâne – jetant des fléchettes loin de Casillas. Un symbole à l'heure de jeu : sur une nouvelle ouverture dans la profondeur, Marega remporte sa course devant Jemerson et est tout proche de coucher Benaglio pour la seconde fois de la soirée. Une question de minutes, sur un contre allumé par Brahimi dix minutes plus tard, Marega s'en va déposer un deuxième shot dans le gosier d'Aboubakar (0-2, 69).Falcao peut envoyer un bon centre de Rony Lopes sur la barre dans la foulée, l' ASM est touchée, retombée dans les failles aperçues début septembre à Nice . On sait cette équipe en chantier, en phase de découverte et il faut faire preuve d'indulgence. Restent les faits : mardi soir, Monaco a pris une seconde vraie baffe dans la gueule, encaissant un troisième but dans ses dernières foulées sur un cafouillage conclu par Miguel Layún (0-3, 89). Certaines feront simplement plus de dégâts que d'autres.