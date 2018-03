Porto et Estoril accusés d'avoir truqué leur match

3

NB

Le vengeur masqué.Jeudi soir, une plainte anonyme a été déposée auprès du procureur général de la République portugaise contre le FC Porto et Estoril, accusés d'avoir truqué la deuxième mi-temps du match les opposant le 21 février dernier en match reporté de la 18journée de championnat du Portugal (1-3).Le match avait eu lieu le 15 janvier dernier et avait dû être arrêté à la mi-temps à cause d'un tremblement de terre alors qu'Estoril menait 1-0. Durant la deuxième période, jouée le 21 février, Porto avait renversé la vapeur pour finalement l'emporter 1-3. Selon le plaintif masqué, des dirigeants des deux clubs se seraient réunis dans un hôtel lisboète pour arranger le résultat de la deuxième mi-temps. Le FC Porto , leader invaincu du championnat, aurait versé 730 000 euros à son adversaire pour que celui-ci, en manque de liquidités, lève le pied.Si les Portuans ont bien admis avoir versé la somme précitée, ils précisent aussi que le virement n'a absolument rien à voir avec l'obscur arrangement, mais vise à honorer une dette précédente liée aux transferts de Carlos Eduardo et de Lica Tremblement de terre.