Portaluppi estime qu'il était meilleur que CR7

Instant melon.Avant de défier le Real Madrid en finale de la coupe du monde des clubs ce samedi, Renato Portaluppi a montré qu'il n'avait pas froid aux yeux. L'entraineur du Grêmio Porto Alegre, ex-attaquant à la quarantaine de sélections avec la(5 pions) s'est comparé à Cristiano Ronaldo , allant même jusqu'à dire qu'il était meilleur que le Portugais lorsqu'il foulait les terrains brésiliens dans les années 80 et 90 (une seule petite saison en Europe, à la Roma)., a-t-il lancéA priori, il en faudra un peu plus pour déstabiliser CR7 et éviter une fessée sur le terrain.