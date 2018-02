Pom-pom de la discorde

Alors que Boca Juniors a décidé de se séparer de ses pom-pom girls en novembre pour soutenir le mouvement Ni Una Menos qui lutte contre l'objectification de la femme, ce sont désormais les Crystals, les célèbres pom-pom girls de Crystal Palace, qui sont sous le feu des critiques outre-Manche. Mais alors, les cheerleaders ont-elles encore vraiment leur place dans les stades de foot ?

Par Adrien Candau

Propos de Flora Cougé et Florence Doré recueillis par AC

L'affaire a été vite réglée. Depuis 2015, la campagne #NiUnaMenos, qui mobilise en Argentine les réseaux sociaux et la rue contre les violences faites aux femmes, ne faiblit pas. De quoi inciter Boca Juniors à suivre le mouvement. Quitte à se séparer soudainement des, les très populaires pom-pom girls du club. Et à diviser l'opinion entre ceux qui considèrent que la direction du club se trompe de combat et les autres, pour qui len'est plus une pratique en phase avec son temps. Une question qui se pose aussi en Angleterre, du côté de Crystal Palace, où les pom-pom du club font office de célébrités locales.Si lesse font rares dans le foot professionnel anglais, le club du sud de Londres a depuis belle lurette su surfer sur la popularité des Crystals, qui avaient affolé les internets en 2013, grâce à un lipdub sensuel sur fond de Call Me Maybe . Problème : le succès de ces performeuses commence à titiller outre-Manche, alors que l'affaire Weinstein met depuis plusieurs mois la place et la représentation de la femme au cœur d'un débat de société. «» , dénonce ainsi dans un édito le journaliste britannique Sam Cunningham, alors que Palace voit gonfler depuis plusieurs jours le mécontentement sur les réseaux sociaux à l'encontre de ses. Ce qui n'a pas empêché le club de rester droit dans ses bottes et d'annoncer que les Crystals allaient continuer à faire le show à Selhurst Park : «» À des milliers de kilomètres de là, en Argentine, lesde Boca, à défaut de pouvoir compter sur le soutien de leur direction, avaient pu s'appuyer sur celui de nombreux fans, qui avaient relayé le hashtag #QueVuelvanLasBoquitas ( «» ). «» , posait ainsi Rocio Martin, la manager du groupe. «De fait, les principales intéressées soulignent que soulever uniquement la question de la sexualisation et de la représentation de la femme est un chouia réducteur si l'on veut se frotter à l'épineux débat que pose aujourd’hui ledans le sport et le football professionnel. En France, la pom-pom girl pointe occasionnellement le bout de son nez dans certains stades comme le Roazhon Park. Certains clubs, comme Lens et Troyes, ont même leur équipe de pom-pom girls attitrée depuis plus d'une dizaine d'années. À Rennes, les, un collectif de pom-pom professionnelles, se produit lors des matchs de prestige, comme à l'occasion de Rennes-PSG, le 16 décembre dernier.Face aux critiques dont sont victimes les pom-pom, la fondatrice et chorégraphe du groupe, Flora Cougé, dénonce la perception tronquée des détracteurs de la discipline : «» Florence Doré, qui gère le collectif des pom-pom girls de Troyes depuis 2007, met quant à elle en avant le facteur passion qui anime les performeuses du stade de l’Aube : «Et si len'est officiellement pas un sport, il en emprunte néanmoins certains codes : «» , pose Flora Cougé.» De quoi aussi pousser les pom-pom à bien distinguer leur cas de celui des, ces jeunes femmes qui indiquent l'emplacement des monoplaces avant les courses automobiles et dont la présence a récemment été bannie des circuits de Formule 1 . «grid girls» Signe que les pom-pom ne sont pas à court de munitions pour défendre leur cause. Et s’accommodent décidément mal de rentrer dans des cases. Pas étonnant avec un déhanché pareil.