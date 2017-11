Polémique autour des secouristes d'un match de D4 allemande

AG

Le scandale du week-end en Allemagne.Lors du match de Regionalliga (D4 allemande) entre Wuppertal et Uerdingen (1-0) samedi, Christian Müller, joueur de l'équipe visiteuse, s'est écroulé après avoir reçu un coup de coude à la 13minute. Le kiné du club s'est tout de suite précipité auprès du joueur au visage ensanglanté, et ses coéquipiers ont très vite demandé l'intervention des secouristes. Problème, ces derniers n'étaient bizarrement pas présents dans le stade.Selon le site belge 7sur7, quatre des seize secouristes prévus pour la rencontre se trouvaient en dehors de l'enceinte. Appelés par les dirigeants, ils auraient refusé de porter assistance au blessé, car ils n'avaient pas l'autorisation de leur supérieur. Une situation qui a obligé les joueurs à transporter Müller sur une civière eux-mêmes.L'ancien milieu de terrain du Hertha Berlin a finalement été transporté à l'hôpital où un nez cassé et une commotion cérébrale sont venus décorer sa journée. Une plainte a été déposée pour non-assistance à personne en danger.