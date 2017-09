Poing Cardinale

Yoan Cardinale l’a reconnu un soir de torgnole à Krasnodar : sa vie tient plus d'une « grosse Nationale 7 que de l’autoroute » . Certains y verront la preuve de son supposé solide coup de fourchette, qui n’aurait rien à envier à un routier. La vérité, c’est qu’avec un frère gravement malade et une place de « quatrième bis » dans la hiérarchie des gardiens à l’OGC Nice à son arrivée, le Provençal a vécu un parcours tortueux. Retour sur les traces du gardien le plus rafraîchissant du championnat.

« J’ai entendu un drôle de bruit »

Le Spiderman

Quatrième gardien bis

« Yoan, lui, a tout de suite été sensible. Il est allé au cœur »

Par Théo Denmat et Florian Lefèvre

Tous propos recueillis par TD et FL, sauf ceux de Myriam Cardinale, tirés de La Provence et ceux de Yoan, tirés d’interviews à sofoot.com, SO FOOT Club, l'AFP, Libération et La Provence.

Le rendez-vous est fixé à la Pointe-Rouge de Marseille , comme d'habitude. Des minots de l’OM se retrouvent à la plage, dans le sud de la ville, pour le traditionnel repas de fin d’année 2004 du club. Un après-midi qui sent bon les grillades et qui, entre deux taches de mayo sur le survêtement, peut aussi changer une vie. «, raconte Yoan Cardinale (...)» L’homme en question, c’est le docteur Delarue, spécialisé en pédiatrie à l'hôpital de la Timone. Celui qui, personne ne le sait encore, «» . «» , confie Mathieu, né avec une malformation de l’estomac. Un gamin qui aura passé les six premières années de sa vie entre la maison et l’hôpital, longue période de cauchemar pour la famille. «» , disait Balzac. Celui de Yoan, sûrement par contradiction, a donc choisi de se teinter de doré.1,81 m, 84 kg. Non, Yoan Cardinale , 23 ans, ne ressemble pas à ses collègues de profession. Oui, il est le plus petit gardien de Ligue 1 (la saison dernière, il rendait un centimètre à Jean-Louis Leca , mais le Bastiais est parti à l’ AC Ajaccio , en L2), le plus rondouillet, mais surtout l’un des meilleurs. Récemment, une étude de l’Observatoire du football basée sur le nombre de buts encaissés par match, le nombre d’arrêts effectués, le pourcentage d’arrêts ou encore le nombre de passes réalisées chez les gardiens ayant joué au moins 900 minutes en 2016-2017, le classait comme le plus performant d’Europe à égalité avec Neuer et Ruffier. Une raison de faire taire pas mal de bouches ? «, balaye Manuel Pirès, son premier entraîneur à l’ OGC Nice en U17.» Un «» qui ramène à cette plage, et forcément, à ce passé. «, appuie Manu Pirès.Avec un père menuisier et une mère assistante maternelle, le gamin grandit dans les rues de Marseille, pas plus mauvais que ça à l’école, pas une tête non plus. Une conscience sociale se dessine très jeune à l’écoute des discussions parentales, et, rapidement, petit Cardinale se forme psychologiquement. Apparaissent des valeurs et des détestations, dont une, plus forte que le reste : celle de l’injustice. En classe, logiquement, difficile de se concentrer quand un petit frère malade vous attend à la maison ou sur un lit d’hôpital. Des guerres des cours d'histoire, lui ne retient que l'épée de Damoclès perchée au-dessus du crâne de son cadet. Il l’assure, à aucun moment ses parents ne lui diront que son petit frère «» . Yoan assiste à certaines scènes, enregistre, se tait. Dans un coin de la maison, ses parents tiennent toujours un sac prêt et contrôle le plein d'essence de la voiture familiale. Au cas où, «. » Les deux garçons dorment dans la même chambre, dans des lits superposés. Une nuit, Mathieu s’étouffe. «, raconte Myriam, la maman.» Yoan est couché sur le lit d'en dessous : «Le football est son défouloir pour mieux encaisser les visites en centres hospitaliers. Parce qu’en bon petit frère, «, explique Mathieu, de quatre ans son cadet.» De ce combat contre la maladie naît une relation fusionnelle entre les deux frangins. Yoan joue au foot, Mathieu veut faire du foot : «» , raconte un Mathieu parfaitement soigné. Aujourd’hui portier d’Aubagne en U19 DHR, le cadet est le premier supporter de son frère, et vice versa. «» Une vocation pourtant née d’un hasard du destin, car au départ, Yoan est attaquant. Il a l’attrait du but, de la gloire, comme tous les gamins. Licencié à l’AS Saint-Cyr, il découvre les gants à l’occasion d’un tournoi pour lequel le gardien attitré de l’équipe est absent. «, dit-il en souriant,» Saint-Cyr gagne son match, puis le tournoi. Et Cardinale sa place devant les filets.Pour certains, cela met du temps à arriver. Il faut oublier sa vie d’avant, se faire à ce quotidien d’ombre devant ses cages, jusqu’à ce qu’un arrêt ou qu’une boulette vous projette un faisceau lumineux dans la gueule. Parfois violemment, injustement. Oui, parfois, l’amour du poste de gardien met du temps à arriver. Et pour Cardinale, il a fallu attendre un surnom. Franck Tognarelli, coach du Sporting Club Air Bel (Marseille), un vivier de footballeurs de quartier situé dans le 11arrondissement de la ville, se souvient d’un gamin «» et «» . Mais surtout d’un as des penaltys : treize arrêtés pour treize concédés entre 2007 et 2009, qui lui vaudront le surnom de «» . Le gamin souligne : «» Pas le genre de bonhomme à se cacher, lui qui adorait détester les provocations de Jérémie Janot au public niçois du temps de sa gloire dans les cages de Saint-Étienne. Il détestait, et pourtant, maintenant, il comprend : «"Mais c’est bizarre, quand même...""Putain, Jérémie Janot il avait raison." (Rires) » L’adversité, le moteur de Yoan Cardinale. Face aux supporters, face à la maladie, face à son petit frère en équipe de jeunes, lorsqu'ils se «» . Et surtout face à la concurrence. Parce qu’avant de jouer les barrages de Ligue des champions avec Nice, le petit a pâti de ce que certains appelaient à l’époque «» . Pas besoin de traduction.À chaque fois, c’est le même scénario : Cardinale part en queue de peloton. Sorti du centre de formation marseillais parce qu’on ne lui assurait pas assez de temps de jeu, d'abord. Puis cinquième gardien, ou «» comme lui a un jour annoncé Manu Pirès, directeur du centre de formation de l’ OGC Nice . Aujourd’hui entraîneur adjoint du Stade lavallois, l’homme en question ne se souvient plus de l’expression utilisée. Mais c’est bien la seule chose dont il n’a pas souvenir : «, se remémore-t-il avec respect.» À l’époque, ce sont les plongeons de Mouez Hassen qui règnent sur le centre de formation. Le Franco-Tunisien est plus «» , plus «» . Plus léger, aussi, mais finira pourtant par se faire bouffer, comme les autres. Avalé par l’estomac Cardinale, jamais rassasié, et théorisé par Pirès : «» Un cerveau qui, en l'aidant dans sa carrière, a aussi participé à faire du Niçois un symbole de son club. Avec ses avantages et ses inconvénients.Comment l’exprimer poliment en quatre points ? Confiance en lui, bouille de gamin, parole libérée, accent du Sud. Le gardien fait partie de ces joueurs que l’on a tendance, en premier chef, à mépriser. Attention, ce n’est pas le cas de tout le monde, et quasiment un compliment. Il y a ceux qui provoquent l’indifférence, des musiciens cantonnés à jouer leurs concertos sans faire vibrer autre chose que les cordes de leurs violons. Et puis les autres, les adorés de leurs supporters, détestés des autres. Cardinale appartient à la seconde catégorie. Incarnation d’un club qui l’a vu grandir et dont il défend aujourd’hui les couleurs la gueule grande ouverte. Un statut qui agace Manuel Pirès : «» Copiner avec les médias, pas trop son truc. L’exercice demande quelques exercices pratiques avant d’être maîtrisé, et lui entre tout juste dans la phase d’apprivoisement. Il lui est déjà arrivé de parler de lui-même à la troisième personne, lâche pas mal de «» , ne cherche pas (jamais) à gommer son accent. En fin de saison dernière, il déclarait par exemple ceci : «"Putain, Cardi , t’es parti de loin quand même !"» Vrai, mais casse-gueule. Mérité, mais facilement méprisable. L'histoire d'une vie, car les plus marqués sont aussi les plus taiseux.Depuis l’été dernier, Le Point rose est présent sur le maillot européen du Gym. Une association qui accompagne et soutient psychologiquement les enfants en fin de vie et leur famille, ainsi que les personnes frappées par la perte d'un enfant. Forcément, la cause de l’association résonne avec l’histoire personnelle du Yoyo. «» , témoigne Nathalie Paoli, la co-fondatrice de l’association, dont la fille Carla-Marie a eu moins de chance que Mathieu. Très impliqué, le gardien niçois est devenu le parrain de l’association. «"Qu’est-ce que je vais lui dire ?", assure Nathalie Paoli.» Des mots simples, qui rappellent le vocabulaire autrefois employé par le docteur Delarue, sauveur d’un frère et rampe de lancement de la carrière de l’autre : «, confie Yoan.» La reconnaissance du ventre.