Pogba, seul responsable de sa blessure ?

LG

Travailler plus pour se blesser plus.La tuile Pogba ne serait pas due qu’à la poisse. Selon le, Pogba aurait engagé un préparateur physique particulier pour soigner ses petits pépins à la cuisse apparus l’an dernier et qui l'avaient contraint à déclarer forfait pour trois matchs.De son côté, le club mancunien avait eu la bonne idée d’effectuer une préparation physique sur mesure pour son poulain et sa cuisse endolorie. Soit un programme d'entraînement en trop et, ça n’a pas loupé, le joueur a subi une déchirure musculaire l’éloignant des terrains pour les six prochaines semaines. C'est ballot.