Pogba marque en dabant

Samedi se jouait un match caritatif à Medellin, opposant Juan Cuadrado et Paul Pogba. Une rencontre qui avait pour but de reverser les fonds à l'association de Cuadrado, mais aussi pour Pogba de faire le show.Et comme d'habitude, len'a pas hésité à fortifier la marque Pogba, en exécutant un DAB alors qu'il poussait la balle au fond des buts. Bien évidemment, la célébration du but s'avérait également être un DAB.Pire que Ntep.