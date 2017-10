Pogba interdit de jouer au basket par Manchester United

2

Manchester United sonne le buzzer pour Paul Pogba Écarté des terrains depuis sa blessure aux ischio-jambiers face au FC Bâle (3-0) le 12 septembre dernier, Paul Pogba s’est, en plus, vu interdire de jouer au basket-ball, d’après leLe staff de Manchester United, anxieux quant à l’état de santé du Français, craint que le basket ne soit trop traumatisant pour les muscles, genoux et chevilles du. La pratique du sport préféré de Russell Westbrook aurait même contribué à la durée de la blessure du joueur, toujours selon leSans football ni basket, Paul Pogba n’a plus qu’à tenter le tir à l'arc.