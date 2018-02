Pogba, casse-tête et virage

Absent du déplacement en FA Cup samedi à Huddersfield, Paul Pogba est actuellement enfermé dans une situation floue à Manchester United, dix-huit mois après son retour au club. Le voilà bloqué sur un carrefour.



Coquille vide et bordel tactique

Mourinho et la nouvelle génération

Par Maxime Brigand

Une image, pour commencer, enfermée dans le cadre si particulier que peut être l’univers de la sélection nationale, monde impitoyable où le joueur de foot est un peu plus que ça : c’est un homme en représentation pour son pays, avec tout ce que cela implique. Retour à l’automne 2016, à la digestion d’un Euro perdu à la maison, direction les couloirs de la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam où l’équipe de France était venue s’imposer le 10 octobre 2016 (1-0) . Là, on avait retrouvé une pièce du puzzle national sous le poids des attentes : Paul Pogba, forcément. La veille, Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, avait parlé d’un vestiaire attendant «» . Raphaël Varane, de son côté, avait rajouté une couche de peinture sur la tronche du milieu tricolore : «Timidement, Pogba s’était alors avancé – fait rare, Didier Deschamps faisant le maximum pour réduire au minimum les prises de parole d’un jouet dont il cherche encore à exploiter les totales capacités –, s’efforçant de réintégrer l’ensemble : «(...)» C’était la face A : le Pogba qui s’appartient encore, l’élève sérieux, celui qui expliquait plus d’un an plus tôt ne valoir que dalle et avoir encore tout à améliorer pour «» .Paul Pogba est un paradoxe, une coquille difficile à casser et un joueur qui continue de poser plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Le voyage d’Amsterdam a beau avoir été dégagé à l’horizon, il reste ce vieux refrain qui nous parle du «» d’un milieu de 24 ans difficile à caser. Oui, le Français a tout d’un grand, les qualités techniques, physiques, la vitesse, le coffre pour répéter les efforts. José Mourinho ne dit d’ailleurs pas autre chose : «» Pas faux, mais Paul est aussi un casse-tête. Interrogé sur Sky Sports récemment, Wayne Rooney avait tenté de foutre les doigts dans le problème : «» On touche au problème central : celui de la perception d’un joueur qui a décroché depuis déjà plusieurs mois la comparaison avec Patrick Vieira . Aujourd’hui, Pogba est, point. «, a d’ailleurs recadré Mourinho en conférence de presse.Les chiffres racontent la même chose : à l’Emirates Stadium, le 2 décembre dernier, où Pogba avait livré l'une de ses meilleures performances de la saison (3-1) avant d’être expulsé, signe d’un manque de discipline encore criant, Manchester United avait concédé 33 tirs, ce qui dit beaucoup de la couverture défensive du milieu français. À Everton (2-0), autre jour de lumière du tricolore, c’était plus ou moins le même constat : libéré, le Français brille. Une question sur la table : serait-ce donc à Mourinho de se plier à son joueur ? Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, les différents consultants se succèdent sur les plateaux anglais pour militer pour la mise en place du 4-3-3. Thierry Henry : «» Graeme Souness, un mec dont on peut raisonnablement affirmer qu’il connaît deux-trois choses sur le jeu, a lui pris moins de pincettes : «(...)» Drôle d’ambiance.Le problème va un peu plus loin : secoué et remplacé par Mourinho lors de la défaite de Manchester United à Wembley face à Tottenham (0-2), où la paire Dembélé-Dier a avalé le milieu mancunien, Pogba a ensuite été remplaçant face à Huddersfield (2-0) et remplacé à Newcastle (0-1). Samedi, en FA Cup face à Huddersfield (2-0), Paul Pogba devait être de nouveau titulaire, et ce, alors que José Mourinho avait décidé de se plier en 4-3-3, enfin. Facile ? Non, le milieu français ne s’est pas pointé au rendez-vous, visiblement pour une maladie, ce qui a grandement agacé l’entraîneur portugais, alors que Scott McTominay a, une nouvelle fois, marqué des points. Il n’en fallait pas plus pour allumer le feu : «(...)(Pogba est bien dans le groupe, ndlr)» De quoi alimenter encore un peu plus les rumeurs de frictions entre les deux hommes, ce que Mourinho a dégagé à l'horizon.Reste que cette situation touche autre chose : en novembre 2016, Patrick Vieira avait avancé une donnée déjà palpable au cours de la carrière de José Mourinho. «(...)» C’est une hypothèse, mais Mourinho n’a jamais été fan des réseaux sociaux, des cheveux colorés et des grosses bagnoles. À, début novembre, il expliquait : «» Ce que Paul Pogba représente aujourd’hui : tout et n’importe quoi. Un talent de son époque, un décalage, plus qu’un joueur : un produit.Cela explique aussi les attentes, mais surtout l’évolution de perception. Dans le numéro de février du magazine, Juan Mata dit : «(...)» Paul Pogba est là-dedans, on parlera davantage de son dab que d’un but – il n’en a marqué que trois toutes compétitions confondues cette saison – et, pourtant, le Français est dans le top 3 des maillots les plus vendus dans le Royaume, loin devant Kevin De Bruyne. Juan Mata n’a pas tort lorsqu'il dit que «» . Reste qu’aujourd’hui, à 24 ans, et même si on le dit encore en phase d’apprentissage, voilà Pogba à un virage de sa carrière. Et ça, c’est une réalité du jeu.