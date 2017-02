Podolski voit Cologne en Europe

0

JD

L'autre définition de l' «» .Alors qu'il coule des jours tranquilles à Galatasaray Lukas Podolski montre une fois de plus qu'il n'a pas oublié le club de ses début. Le FC Cologne , actuellement septième de Bundesliga, n'est qu'à un petit point d'une place européenne. Depuis sa remontée dans l'élite en 2014, l'aventure européenne n'a jamais semblé aussi proche pour l'équipe rhénane.Une situation qui n'a pas manqué de réjouir le champion du monde 2014 : «Les fans, quant à eux, ne bouderaient pas un retour de l'enfant prodige, qui a défendu les couleurs dud'abord de 2003 à 2006, puis de 2009 à 2012. Mais pour Poldi, le dossier n'est (pas encore) à l'ordre du jour : «Si Cologne participe à la Coupe d'Europe la saison prochaine, ce serait une première depuis 1992 et une élimination sèche par les Glasgow Rangers dès le premier tour de la Coupe de l'UEFA. Avec Podolski dans ses rangs, leaurait d'autant plus de saveur.