Podolski et la culture japonaise

AH

Et si Lukas Podolski était le plus grand joueur du monde ? En comm' en tout cas, l'attaquant allemand est parmi les tout meilleurs. Fraîchement débarqué au Vissel Kobe en D1 japonaise, le buteur de trente-deux ans n'a pas tardé à s'acclimater à son nouveau pays. L'ancien attaquant d'Arsenal a posté une vidéo géniale sur son compte Twitter, pour affirmer à sa façon son choix surprenant du Japon. Origami, combat de sabre, baguettes et manga : tout les clichés de la culture nippone y passent.Aucun sushi d'intégration, donc.