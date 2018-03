Épisode 9 : PSG-REAL, GARETH BALE ET PIRÈS A EU CHAUD

Cette semaine, dans Football Recall, on revient évidemment sur l’élimination du PSG face au Real.

Et on s’intéressera à un joueur madrilène très complet dans le choix de ses sponsors, Gareth Bale , avec des révélations étonnantes sur son patrimoine. (Écoutez à la 12minute).Notre sujet de la semaine s’intéresse au réchauffement climatique. La hausse des températures menace-t-elle le foot ? On a posé la question à un climatologue et à l'ancien international français Robert Pirès . (Écoutez à la 24minute)Le quizz de ce neuvième épisode est 100% rouge à l'occasion du derby Manchester United Liverpool . On va jouer avec les, les, le Raid et la chanteuse Axelle Red. (Écoutez à la 20minute)Et comme toutes les semaines, on vous révèle les banderoles que vont déployer les ultras dans toute l’Europe. (Écoutez à la 7minute)