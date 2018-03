Football Recall, épisode 8 : le médecin de Neymar & comment les terrains synthétiques ont bousillé ma vie

2

Présenté par Matthieu Deprieck et Thomas Bohbot

Invités: Thibaut Schepman et Sylvain Gouverneur



Témoignages exclusifs Football Recall. Bruno a contracté un cancer sous la voûte plantaire. Yaniss a eu un grave problème à la jambe. Bruno et Yaniss jouaient régulièrement au foot sur terrain synthétique. Tous les deux se demandent si les billes en caoutchouc répandues sur ces terrains ne sont pas à l’origine de leur maladie. Ils témoignent pour la première fois. ( Neymar va louper le match retour face au Real Madrid à cause d'une cheville un peu fragile. Sur le 5e métatarsien, on a tout dit. Sur le père de Neymar , on a tout écrit. Mais que sait-on de son médecin personnel? (Notre medium foot, Sylvain, va vous révéler quelles banderoles vont être déployées ce week-end dans les stades d'Europe. (Et comme toutes les semaines, notre guide des matches à ne pas louper ce week-end pour briller à la machine à café. (