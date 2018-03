Épisode 10 : Mourinho, blessures à gogo et footeux chez le psy

José Mourinho continue de clasher tout ce qui bouge. Manchester United est déjà sorti de la Ligue des champions, mais lui préfère allumer les entraîneurs les uns après les autres. Antonio Conte, Alex Ferguson et maintenant Frank de Boer.



Présenté par Matthieu Deprieck et Thomas Bohbot

Inivtés : Simon Capelli-Welter et Florian Lefèvre

Notre sujet de la semaine s’intéresse à la préparation mentale dans le foot. Faut-il passer sur un divan pour courir plus vite? On a rencontré un "psy" et un joueur encore en activité qui a fait appel à ses services. Didier Deschamps regarde ses joueurs tomber. Week-end après week-end, les Bleus enchaînent les blessures. A trois mois de la Coupe du monde en Russie.Cette semaine, on joue avec trois philosophes: Confucius, Mario Balotelli et Nasser al-Khelaïfi.Et comme toutes les semaines, on vous révèle les banderoles que vont déployer les Ultras dans toute l’Europe.