Plusieurs morts lors d’une finale de coupe au Sénégal

9

RR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Funeste finale.Ce devait être un samedi soir de fête au Sénégal pour cette finale de la Coupe de la Ligue qui opposait le Stade de Mbour à l’Union sportive de Ouakam. Le match a malheureusement dû être interrompu durant la prolongation, alors que le Stade de Mbour menait 2-1, à cause d’échauffourées entre supporters des deux équipes. De nombreux coups ont été échangés en plus de jets de projectiles et la police a dû disperser la foule à coups de gaz lacrymogène.Plusieurs supporters mbourois ont tenté d’escalader le mur du stade Demba Diop pour se réfugier sur l’aire de jeu. C’est un pan de ce mur qui s’est affaissé et a causé la mort de plusieurs supporters.Un bilan provisoire fait état de huit morts et de nombreux blessés.