Plus que trois joueurs étrangers autorisés à débuter en Chine

Incredible timing, but interesting new rules for the Chinese SL. = now only 3 foreigners can start the game + one U23-player must start too — Mads Davidsen (@MadsRDavidsen) 15 janvier 2017

Les clubs chinois vont peut-être bientôt devoir réfléchir à deux fois avant de dépenser des millions sur le marché des transferts.Pour réguler la frénésie qui a accompagné les derniers mercatos et pour permettre le développement du football local, la fédération chinoise pourrait changer le règlement concernant les joueurs étrangers. Jusqu'à présent, la Chinese Super League appliquait la règle du « quatre plus un » : les clubs pouvaient titulariser quatre joueurs étrangers, plus un joueur issu d'un pays affilié à la confédération asiatique. Ce quota devrait être modifié : seulement trois joueurs étrangers seraient autorisés à débuter et cinq à apparaitre sur la feuille de match. De plus, afin de mettre en valeur les plus jeunes éléments de l'effectif, au minimum deux joueurs U23 devront faire partie des dix-huit et un devra jouer.Si rien n'est encore officiel, plusieurs sources locales annoncent que le changement serait imminent. Sur Twitter, Mads Davidsen, le directeur technique du Shanghai SIPG, a même confirmé l'info : «[le championnat débute dans seulement six semaines, ndlr],. »Suffisant pour permettre à la sélection chinoise de repasser devant les île Curaçao Haïti ou l' Ouzbékistan au classement FIFA ?