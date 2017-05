Plus de vingt blessés en marge d'Atlético-Real

0

Atletico Madrid fans vs Police at vicente calderon before champions league semifinals against Real Madrid pic.twitter.com/L5PrAbeCJQ — Sasidhar Reddy (@SasidharReddy_B) 10 mai 2017

Le Atlético-Real de ce soir a démarré sur les chapeaux de roue, mais l'avant-match avait été encore plus chaud.En effet, les abords du stade Vicente-Calderón ont été le théâtre d'affrontements entre supporters et policiers avant la rencontre, avec jets de pierres et de divers projectiles sur les forces de l'ordre, et attaque d'un car de fans du Real. Le bilan commence à être un peu plus clair qu'en début de soirée, et les premiers chiffres disponibles font état de vingt cinq blessés, vingt supporters, et cinq policiers.Heureusement, il ne s'agit que de blessés légers et personne n'a du être hospitalisé. Autre information, personne n'a été interpellé.Pour une fois qu'il y a des blessés à un match du Real et que Pepe et Ramos n'y sont pour rien...