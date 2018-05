Plus de 2000 places vides à Kiev ce soir ?

SB

Ce soir la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid ne se jouera certainement pas à guichets fermés.Le quotisien espagnolrévèle en effet que 2000 places pourraient rester vides à Kiev, dont 1400 sur les 13 000 allouées au Real Madrid . Des billets qui n'ont pas trouvé preneurs en raison des prix exorbitants du déplacement en avion (1000 € l'aller-retour).Un chiffre qui pourrait augmenter puisque 1000 fans dessont restés bloqués à Liverpool suite à une incompréhension entre la compagnie de voyage responsable des vols affrétés pour trajet et les autorités aériennes de Kiev. Un imbroglio qui a conduit à l’annulation pure et simple du voyage. Si le club anglais précise sur son site officiel qu'il fait tout pour «» et trouver un avion pour ses supporters, la situation ne s'est guère décanté à quelques heures du coup d'envoi.D'autre part l'hospitalité « à l'Ukrainienne » fait des dégâts puisque selon, des fans de Liverpool ont été pris à partie par une vingtaine d'hooligans ukrainiens, jeudi soir dans les rues de Kiev.Finalement, un bon canapé, des pizzas et Stéphane Guy (qui commentera la rencontre sur C8), c'est bien plus rentable et savoureux que toute cette galère.