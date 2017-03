Plus de 2000 arbitres amateurs anglais en grève ce week-end

0

On n'a pas le même maillot et visiblement pas la même passion non plus.La violence dans le football amateur est un fléau depuis bien trop longtemps, c'est un fait. Les arbitres, en particulier, ont souvent la vie dure. Mais pour Ryan Hampson, un jeune homme en noir de dix-huit ans seulement, les choses ont fini par aller trop loin., explique ce Mancunien dans une interview à la BBC.» Pour Hampson, la coupe est pleine et il en veut à la Fédération, dont les mesures de protection des arbitres ne sont pas assez développées.Après trois ans et demi de pratique, il a décidé de lancer une campagne appelant ses homologues à faire grève en attendant une réaction ferme des instances dirigeantes. Un appel qui a recueilli plus de 2000 soutiens, qui boycotteront donc leur rencontre ce week-end.Et si les joueurs se pointent malgré tout, on verra bien comment ils réagiront en s'auto-arbitrant.