Pluie de réactions après les incidents à Dortmund

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un avantage (ou défaut, c'est selon) du football moderne, c'est que plus rien ne passe inaperçu.Après les incidents survenus en marge du match Dortmund -Leipzig le week-end dernier, le club de la Ruhr essuie un flot de critiques venues de tous bords, y compris en interne.À commencer par l'association des supporters du BVB qui ont rappelé dans un communiqué que la critique du RB Leipzig a toujours existé, mais à travers des moyens pacifiques. «» .Les fans lipsiens s'en sont, eux, pris au Borussia. Dans une lettre ouverte, ils remettent en cause son dispositif de sécurité qui n'a pas permis de protéger les fans visiteurs : «» . Était principalement visé, Hans-Joachim Watzke, le directeur général du club jaune et noir : «» .Ailleurs dans le monde du football, les réactions se sont multipliées. Max Eberl , le manager de l'autre Borussia - Mönchengladbach - a tenu à soutenir son homologue du RB Leipzig Ralf Rangnick , victime d'une banderole excessivement agressive : «» , avant d'ajouter que «» . Au niveau administratif, Rainer Milkoreit, le président de la fédération régionale dont dépend le RBL, a précisé que «» .Et comme si cela ne suffisait pas, l'affaire a pris une dimension politique. Le ministre de l'intérieur lui-même, Thomas de Maizière, a tenu à réagir : «» .Une chose est certaine : aucun des protagonistes n'avait besoin de ça.