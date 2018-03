Pléa puissance quatre à Guingamp

2

Guingamp (4-2-3-1) : Johnsson - Martins Pereira, Kerbrat, Eboa Eboa, Tabanou - Deaux, Didot - Coco, Grenier, Briand - Thuram. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Nice (4-3-3) : Benítez - Burner, Dante, Marlon, Le Marchand - Lees-Melou, Seri, Cyprien - Sacko, Pléa, Saint-Maximin. Entraîneur : Lucien Favre.

Jusqu'à présent, l' OGC Nice ne pouvait pas se passer de Balotelli. C'est simple, le Gym ne gagnait pas un match sans sonitalien depuis le début de la saison. Mais ça, c'était avant le chantier orchestré par Alassane Pléa au Roudourou.Auteur d'un quadruplé, l'avant-centre a été l'Aiglon fort de l'escadrille niçoise. D'abord en contre, sur un service idéal d' Ihsan Sacko en profondeur. En mettant ensuite dans sa poche toute la défense bretonne : duel aérien remporté face à Martins Pereira, crochet devant Kerbrat et Eboa Eboa finit sur les fesses alors que la frappe enveloppée du Niçois caresse déjà les ficelles. Puis en forçant le soupirail de Johnsson dans un angle ultra-fermé. C'est tout ? Non, au bout d'une fin de match « portes ouvertes » , Pléa a placé sa dernière touche entre les portes du saloon suédois.À la recherche d'un succès depuis sa victoire à Rennes début février, l'En Avant avait pourtant ouvert les hostilités sur penalty par Clément Grenier , son premier but sous ses nouvelles couleurs. Anecdotique, au vu de l'addition finale : 5-2 !L' OGC Nice se replace DONC en embuscade, à un point de Nantes , avant de recevoir le PSG la semaine prochaine.