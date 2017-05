Plastic Bertrand

Double buteur en demi-finale aller de la Ligue Europa, l'attaquant burkinabé, Bertrand Traoré (vingt et un ans), pourrait vite couper court au rêve de « remontajax » des Lyonnais. Le gaucher qui appartient à Chelsea a franchi un palier cette saison à l'Ajax.

2

Vidéo

Bertrand Traoré's game by numbers vs Lyon:7 aerial duels won6 shots5 chances created3 interceptions2 goals1 assistHe did everything pic.twitter.com/z4efdRvVAS — Squawka Football (@Squawka) 3 mai 2017

D'Auxerre à Chelsea

Le gars sûr de Peter Bosz

Par Florian Lefèvre

Propos de Bertrand Traoré tirés des sites de Chelsea et de la CAF, ceux de Gary Cahill tirés du Telegraph et ceux de Charles Kaboré recueillis par FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans la famille Traoré, on connaissait Alain . Le buteur, qui n’a pas réussi à s’imposer au FC Lorient , miné par les blessures, où son plus grand fait d’armes restera son doublé de folie Rennes , pour l’un de ses premiers matchs chez les Merlus à l’été 2012. Aujourd’hui, il évolue à Kayserispor, avec d’autres noms qui fleurent bon la «» tels Ali Ahamada Jean-Armel Kana-Biyik ou encore Larrys Mabiala. Qu'à cela ne tienne, son frère, Bertrand, de sept années son cadet, a aussi un sacré pied gauche. En témoigne son récent but contre le Sparta Rotterdam : un slalom dans la défense qui a fait le tour du Web.Et bonne nouvelle, le petit frère semble promis à une carrière un peu plus prometteuse qu’un exil dans un club de bas de tableau turc. Les Lyonnais l’ont appris à leurs dépens la semaine passée. En demi-finale aller de la Ligue Europa, l’attaquant de l’ Ajax a d’abord lancé la démonstration ajacide (4-1) d’un coup de tête délicat, puis clos les débats en seconde période en reprenant un centre d’ Hakim Ziyech . Un doublé auquel il faut ajouter une passe décisive sur le but de Kasper Dolberg et de nombreuses différences qui auraient pu saler la note davantage. Bref, Bertrand Traoré a été l’homme du match de cette première confrontation entre( les « Fils du Dieu » ) et Gones.À l’instar de son frangin, Bertrand Traoré a quitté son Burkina Faso natal pour rejoindre le centre de formation de l’AJ Auxerre à l’adolescence. Plus qu’un frère, «» , affirme le cadet. Si Alain avait rencontré Sir Alex Ferguson en personne à l’âge de 17 ans, mais refusé Manchester United sur les conseils de maman, qui souhaitait le voir terminer sa formation en Bourgogne, Bertrand, lui, a eu le feu vert pour répondre aux sirènes de la Premier League. À dix-sept ans à peine, le petit frère signe à Chelsea à l’été 2013, quelques années après avoir tapé dans l’œil des scouts du club lors d’un Mondial U17. «, confie à l’époque Gary Cahill Charles Kaboré, lui, l'a vu débarquer chez les Étalons du Burkina Faso dès 2011. «» , glisse l'ancien Marseillais. Les belles promesses sont là, en attendant, le fils de feu Isaï Traoré, grand joueur burkinabé, part trouver du temps de jeu au Vitesse Arnhem , aux Pays-Bas Après six premiers mois d’adaptation encourageants, la jolie patte gauche fait des ravages lors de sa deuxième saison en Eredivisie. 17 buts au total dont 14 en championnat qui lui donnent du crédit pour revenir taper à la porte des. Pour son deuxième séjour londonien, en 2015-2016, l'attaquant fougueux apprend à épurer son jeu au contact de Guus Hiddink – «» . Le Burkinabé a beau répéter à longueur d’interviews qu’il n’a pas de préférence entre évoluer dans les couloirs ou derrière l’attaquant de pointe, la concurrence du secteur offensif de Chelsea réduit son temps de jeu à une petite dizaine de matchs en Premier League. Alors, quoi de mieux que de retourner faire ses classes en Eredivisie, avec son ancien coach du Vitesse Arnhem Direction donc l’ Ajax , où il chiffre cette saison neuf pions et quatre passes en championnat, en ayant loupé un mois et demi de compétition lors de la CAN. «» , note Charles Kaboré. «» , nous confiait en février dernier l'intéressé, qui a été l’un des principaux artisans de la réussite des Étalons, surprenants troisièmes du tournoi continental. Ça serait encore mieux s’il emmenait les Amstellodamois en finale de la Ligue Europa. Pour pouvoir revenir une bonne fois pour toutes à Chelsea les épaules gonflées, en bombant le torse, avec peut-être, une Coupe d'Europe sous le coude.