Plan social dans l'organigramme de l'OM

Un barbecue qui sent le sapin.D'après RMC Sport, au lendemain du dernier match de championnat contre Bastia Rudi Garcia avait organisé un barbecue conviant les joueurs et le staff au cours duquel il a remercié trois membres de son équipe technique. Parmi eux, les deux kinés : Jérôme Palestri,au club depuis vingt ans, et Jean-Georges Cellier, cumulant également dix ans de maison. Le préparateur physique, Pieter Jacobs, au club depuis deux ans, a lui aussi été débarqué. Ils négocient actuellement, tous les trois, leurs indemnités de départ.Ces départs font suite à la volonté de la nouvelle direction de donner une autre direction au club en le dotant de nouvelles compétences. Après huit mois d'observation, le président Jacques-Henri Eyraud a proposé un plan de départ volontaire aux salariés du club. Il concerne vingt-cinq postes sur les cent-dix emplois. Et si le nombre des vingt-cinq volontaires n'est pas atteint, la direction tranchera sur les postes à supprimer. Les pôles média et marketing sont les plus menacés. L'ambiance au sein des bureaux de l'OM n'est donc pas au beau fixe.À l'OM, le Sergent Garcia fait la loi.