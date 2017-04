Pjanic, l'école est finie

Critiqué pour des performances en deçà des espoirs qu'avait suscité son arrivée à Turin, Miralem Pjanic sort de deux soirées européennes face au Barca où il a laissé loin derrière lui ses allures de bizut du collectif bianconero. Pour peut être enfin commencer à se poser comme un patron du milieu turinois.

Empêcheur de tourner en rond

L'orchestre a son Pjanic

Par Adrien Candau

A 27 ans bien tassés, après être passé par Metz , l'OL, la Roma, puis la Juve, Miralem Pjanic est un type qui a bourlingué. Pourtant, le Bosnien aligne à première vue le même physique qu'à ses débuts dans le football professionnel: un gabarit de poids plume et une gueule d'éternel adolescent. Un look de teenager qui s'accorde bien avec ses débuts timides à Turin, où le Bosnien a longtemps semblé trop tendre pour s'imposer aux côtés des monstres sacrés qui l'accompagnent sur le pré, de Khedira à Bonucci en passant par Gigi Buffon. Mais ça, c'était avant que Miralem ne croise la route du Barca. Où il a démontré qu'il était fin prêt pour jouer dans la cour des grands.Face aux Blaugrana, Le Bosnien a livré deux partitions quasi vierges de fausses notes et étonnamment consistantes. D'abord, parce qu'il a montré qu'il en avait dans les chaussettes pour assister Khedira pour faire le sale boulot. A l'aller, il avait parfaitement secondé l'Allemand pour verrouiller avec intelligence et autorité l'axe piémontais, stérilisant les offensives catalanes avant même qu'elles n'atteignent la surface. Si bien que le Barça ne pouvait armer que trois frappes cadrées au Juventus Stadium. Rebelote au retour, où Pjanic joue les intercepteurs de gala. Cette fois ci, l'ancien de la Roma s'est dépouillé en jouant les chiffonniers (huit tacles tentés) et les vigies de luxe, pour casser les transmissions adverses (cinq interceptions).Tout en envoyant l'air de rien des taquets bien sentis à Messi et Neymar , quand il leur prenait l'envie de slalomer aux abords de la surface turinoise. Ce qui a eu le don d'énerver le Brésilien, qui écopait d'un jaune pour un vilain geste faisant suite à un contact entre le Bosnien et l'Argentin. L'ex passeur velouté de la Roma n'a pourtant pas disparu. En atteste cette petite louche sublime qu'il adresse à Higuain en fin de première mi-temps. Finalement, Allegri et la Juve ont su patienter pour modeler ce qui commence à ressembler au Pjanic 2.0, passeur millimétré capable de se muer en petite teigne infatigable du milieu de terrain, nécessaire à toute bonne équipe qui souhaite retrouver les sommets européens.Une mutation qui semble illustrer une fois de plus la gestion remarquable de la directionquant à l'intégration de ses nouvelles recrues. Acheté pour 32 millions d'euros à la Roma a l'été 2016, "Miré" connaît des débuts laborieux, puisque son apport se résume alors essentiellement à sa précision diabolique sur phases arrêtées. Mais jamais Allegri où les dirigeants turinois n'ont semblé s'en faire quant à sa capacité à assimiler son nouveau rôle. Le directeur sportif Giuseppe Marotta monte ainsi vite au créneau pour défendre son joueur tandis qu'Allegri fait de Pjanic un indiscutable de son onze type. Après l'avoir essayé à plusieurs reprises au poste de numéro 10, il le fixe aux cotés de Khedira devant la défense, dans un système en 4-2-3-1 qui fait le bonheur desdepuis la mi janvier.Là, Pjanic commence à jouer sur la même longueur d'onde que ses équipiers «» confiait le Bosnien début mars. Avant d'ajouter : «» C'est dans cette ultime phase que Pjanic semble avoir enfin parfaitement assimilé ses gammes. Allegri, en bon chef d'orchestre, ne devrait pas se priver d'en profiter. Histoire de peut être achever la grande symphonie européenne de la Vieille Dame par une victoire en Ligue des champions.