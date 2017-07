Pizarro pas prolongé

Claudio #Pizarro wird in der Saison 2017/18 nicht für den SV #Werder auflaufen. Sein Vertrag wird nicht verlängert 👉 https://t.co/3GCPgZj1tb pic.twitter.com/Exp0mgkQKE — SV Werder Bremen (@werderbremen) 2 juillet 2017

NG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Flûte (de pan) ! Claudio Pizarro ne jouera pas une neuvième saison sous le maillot du Werder Brême. Après une année moyenne où il a inscrit un but en dix-neuf matchs de championnat, son club a décidé de ne pas lui offrir une prolongation de contrat.Arrivé en Allemagne en 1999, l'international péruvien a débuté dix-sept saisons de Bundeliga avec le Bayern Munich et le Werder Brême. Ses performances lui ont permis de remporter à six reprises le titre de champion d'Allemagne.L'occasion de découvrir enfin l'Italie ?