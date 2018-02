Pius N'Diefi : « Je suis content que Booba parle de moi »

Des Ardennes à Lagos et Bamako, où il a remporté deux CAN, en passant par le Qatar, Fresnoy-le-Grand et le Japon pour y disputer une Coupe du monde, Pius N'Diefi a roulé sur le football mondial durant presque deux décennies, au volant de sa Smart tunée aux couleurs de Sedan. Une course folle qui n'a pas encore passé la ligne d'arrivée, l'attaquant de 42 ans défendant aujourd'hui les couleurs d'Harly-Quentin, sur les terrains bosselés de Régionale 3. Rencontre avec une légende qui n'a peur de rien, et surtout pas de Booba.

Propos recueillis par Mathias Edwards

Je suis en bonne santé, et... Oh, je suis au téléphone ! Excusez-moi, ce sont mes enfants qui chahutent. Si je sentais que, physiquement, je n'étais pas au top, je m'arrêterais. Mais pour l'instant, ça va, je peux jouer 90 minutes sans soucis. Et puis mon expérience me sert beaucoup.Non, jamais. Mais si cela doit arriver, ce n'est pas grave, ma carrière est derrière moi. Durant toute ma carrière, je n'ai jamais créé de problèmes, ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Mais étant donné mon vécu et mon palmarès, je ne peux pas être remplaçant. Après, si cela arrive, il n'y aura pas de soucis. Si un jeune a besoin de jouer pour progresser, j'irai sur le banc.Ils sont surpris que Pius N'Diefi soit parmi eux, c'est sûr. Surtout depuis qu'ils se sont renseignés. Certains viennent me voir pour me dire : «Je suis agent de joueurs. Pour l'instant, je ne travaille qu'avec des jeunes. Et je m'occupe de mes affaires, j'ai investi dans l'immobilier. Et pas seulement à Saint-Quentin !Nous nous retrouvons parfois pour faire des matchs entre anciens Sedanais, avec Madjid Adjaoud, Nicolas Sachy, Alex Di Rocco, Cédric Mionnet et d'autres. Et après, on boit une bière en se remémorant les bons souvenirs, la bonne ambiance qu'il y avait dans l'équipe. C'est la famille, ça va au-delà du foot.C'est la saison 1998-1999, lorsqu'on est allé en finale de Coupe de Franceet qu'on est monté en Ligue 1. Et puis, il y a ce match contre le PSG, où je mets un triplé. Je n'ai jamais oublié. Mais ce ne sont pas les meilleurs souvenirs de ma carrière, parce que j'ai également gagné la Coupe d'Afrique deux fois, participé à la Coupe du monde 2002 et disputé une finale de Coupe des confédérations. J'ai tellement de bons souvenirs que c'est compliqué pour moi d'en choisir un.Le président Urano l'a récupérée, et l'a vendue à un supporter.Il était plus efficace devant le but. Il n'avait besoin que d'une occasion pour marquer. C'était un finisseur, tandis que moi, j'étais un travailleur.Oui, c'était mon ami, même si nous étions en concurrence. Il n'y avait aucun problème entre nous, comme avec Patrick M'Boma ou Joseph-Désiré Job. Nous savions que celui qui était titulaire le méritait. Samuel m'invitait souvent à Barcelone, pour que je le voie jouer. Là-bas, c'était le roi. Avec Ludovic Giuly et Lilian Thuram , nous étions toujours ensemble. Il était également ami avec Messi, même si, là aussi, ils étaient en concurrence.Oui. Je prenais la collation avec toute l'équipe, et ensuite nous prenions le bus pour aller au match. Et après, on se retrouvait tous pour dîner. J'allais même dans le vestiaire du Barça après le match, et au décrassage le lendemain.Comme partout ailleurs. Tout le monde est concentré, comme à Sedan.Non, parce que Samuel m'avait présenté. Du coup, les autres me demandaient comment cela se passait pour moi à Sedan, ou avec l'équipe du Cameroun.Oui, il m'a félicité.Il y avait de grands joueurs, comme Christophe Dugarry ou Sonny Anderson, donc le niveau était bon. Mais la vie là-bas n'est pas évidente. Parfois, il fait 45 degrés, donc on se réfugie dans les voitures ou les magasins pour avoir la clim'. Ce qui fait qu'en dehors du foot, il n'y a pas grand-chose à faire.Au début, je ne voulais pas y aller, je voulais arrêter ma carrière. C'est Raymond Robbe, l'entraîneur, qui m'a convaincu de le rejoindre. Et ensuite, j'ai découvert Francis Lalanne. C'est un vrai supporter, il aime le foot, il n'était pas là pour l'argent. Avant les matchs, il venait nous parler, «» , ce genre de chose. Malheureusement, les gens étaient contre lui, je ne sais pas pourquoi.1,63m, ça voudrait dire que je suis une fille ! Non, je mesure 1,73m. D'ailleurs, j'ai beaucoup marqué de la tête.Je ne rentre pas dans ce genre de polémique. Je suis quelqu'un de gentil. Si je ne te connais pas, je ne vais pas t'insulter. Si tu m'insultes pour rien, je ne vais pas te faire le plaisir de répondre. Il y a quelques années, il avait déjà chanté : « Au mic tu fais flipper, t'es vilain comme N'Diefi » . Si cela lui fait plaisir de parler de moi, cela veut dire que je suis important. En fait, je suis content qu'un grand rappeur comme Booba parle de moi. Je le prends comme un compliment.Non, sauf s'il passe à la radio. Moi, j'écoute du R'n'B. R. Kelly, Rihanna... Et de la musique camerounaise, comme Petit Pays ou Longuè Longuè.