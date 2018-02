Pirès : « Lyon fait partie des équipes qui peuvent aller au bout »

Depuis Londres, en marge d'un déplacement pour l'un de ses sponsors, Robert Pirès se penche sur les seizièmes de finale retour de la Ligue Europa. Une compétition dont il salue le plateau haut de gamme et où il voit Lyon, mais aussi Marseille, capables de briller. Et comme il n'était pas pressé, l'ancien joueur de Villarreal a aussi parlé de la timidité de Juan Román Riquelme et du génie d'Iván de la Peña.

Villarreal Lyon Ligue Europa Diffusion sur

« Un match comme celui du PSG, on y met de l'influx nerveux, on évolue peut-être au-dessus de ses moyens, donc à un moment, il y a un contre-coup. Actuellement, l'OL a ce contre-coup. »

« À Metz, quand on jouait l'UEFA, j'étais super content, c'était l'occasion d'affronter Newcastle ou le Sporting Portugal. »

Vidéo

« Riquelme, c'est un super joueur, mais putain, très très timide. Pour parler avec lui, c'était compliqué. Il était introverti à un point... »

Propos recueillis par Nicolas Jucha, à Londres

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

J'ai vu un beau match. Je connais très bien Villarreal, j'y ai joué quatre ans, découvert la Liga, et ce match m'a permis de voir que Lyon fait partie des équipes qui peuvent aller au bout. Lyon a l'objectif de gagner, et de faire cette finale à domicile. Cette équipe présente deux visages : un séduisant en Ligue Europa, et un autre plus poussif en championnat, puisque depuis la victoire contre Paris, c'est plus difficile pour eux. Dommage.Vu de l'extérieur, je pense que c'est un manque de concentration. Et puis, quand tu es dans le doute, tout peut parfois devenir compliqué. C'est vrai qu'en première mi-temps, Villarreal a été très bon, a posé des problèmes à Lyon. Ce qui a sauvé l'équipe de Bruno Génésio , c'est qu'elle a démarré la seconde période très fort, en marquant deux fois coup sur coup. Cela lui a permis de se relâcher un peu. Mais au moment où elle a eu ce petit manque de concentration, Villarreal a marqué ce but qui peut aujourd'hui laisser de l'espoir aux Espagnols.Je pense, c'est aussi son rôle avec ses adjoints de trouver les bons mots quand l'équipe est en difficulté. Je ne le connais pas personnellement, mais si, au retour des vestiaires, ils marquent deux buts aussi vite, c'est qu'il s'est passé quelque chose à la pause. Visiblement, c'est une équipe qui a besoin d'être recadrée, mais c'est logique car elle est jeune. Il n'y a pas trop de joueurs expérimentés, et quand cela va moins bien, il n'y a pas les trois ou quatre joueurs sur le terrain pour redonner le coup de boost. Dans un cas comme celui-là, le rôle de l'entraîneur est important.Comme quoi, la défense est importante. Mais quand je dis « la défense » , je parle de tout le système défensif, pas seulement les quatre défenseurs.Parfois, les gens me disent : «» , mais ils ne défendent pas à quatre. Il y a une animation défensive, à laquelle participent tous les joueurs y compris les attaquants, et notamment cette sentinelle qui doit protéger la défense. Si Marcelo va moins bien, il faut que les autres compensent, car cela arrive à tout le monde d'être moins bien sur une saison. Dix mois, c'est long, entre le championnat, la Ligue Europa, la Coupe de France... Un match comme celui du PSG, on y met de l'influx nerveux, on évolue peut-être au-dessus de ses moyens, donc à un moment, il y a un contre-coup. Actuellement, l'OL a ce contre-coup.Non ! Ce n'est pas l'enfer, le Madrigal ! C'est très convivial et très famille. Les gens vont là-bas avec les. Ils ne mettent la pression que sur l'arbitre, il n'y a pas d'ultras.C'est vraiment tranquille, un stade en centre-ville. Villarreal, c'est assez petit. Et quand tu passes dans la rue, tu n'imagines pas forcément qu'il y a un stade là. Les Lyonnais ne vont pas forcément subir la pression depuis les tribunes. Mais en revanche, ils l'auront sur le terrain. À domicile, Villarreal a toujours cette philosophie de mettre de l'intensité et de jouer vite. C'est ce qu'il va se passer jeudi : gros pressing, confiscation du ballon. Devant, Carlos Bacca peut faire mal, car il a ses repères là-bas.C'est tout le football espagnol qui a une culture européenne. Chez nous parfois, on se dit : «» C'est un mauvais raisonnement, dans ce cas, ne vous battez pas pour finir européen, calez-vous à la dixième place pour être tranquille ! Je comprends que c'est dur, qu'il y ait besoin d'un effectif... Mais la culture espagnole des compétitions européennes, c'est autre chose. Combien de fois Séville a gagné consécutivement la Ligue Europa ? Trois. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire ? Je ne comprends pas. Séville n'a pas un budget faramineux, c'est une question de culture. La culture de gagner, ou d'essayer de gagner. Combien de fois j'ai entendu des présidents ou entraîneurs dire «» ? Tu te bats toute l'année pour aller en Coupe d'Europe... Je ne suis ni président ni entraîneur, je ne sais pas tout ce qu'il se passe, mais bon, visez entre la 8et la 11place si vous voulez être à l'aise. Lyon par exemple, avec le président Aulas, ils ont la culture pour aller au bout.Le prestige, le fait de gagner une compétition... Cela fait rentrer de l'argent dans les caisses, cela peut attirer des sponsors, te rendre plus fort pour la Ligue des champions derrière. Si tu gagnes la Ligue Europa comme Manchester United l'an passé, tu es d'ailleurs qualifié pour la Ligue des champions. C'est un palmarès, et le palmarès, c'est le plus important. Mettre son nom sur le trophée, il n'y a rien de mieux pour un club. En 2011, Radamel Falcao ne part pas à l'Atlético de Madrid pour 40 millions d'euros sans le parcours en Ligue Europa. La C3, c'est une belle vitrine. Cela reste une compétition européenne importante à tous les niveaux, même financier.Ah, mais nous, la Coupe de l'UEFA, on la jouait à fond. Aujourd'hui, je suis encore dégoûté de ne pas l'avoir gagnée.La Coupe de l'UEFA hein, je ne te parle pas de la Ligue des champions. Avoir perdu 3-0 contre Parme, quand tu es pro, que tu défends un maillot, tu ne dois pas calculer et te dire : «» On le sait tous, si tu es dans ce type de compétition, c'est que l'année d'avant, tu t'es battu pour y arriver. Alors il faut la jouer à fond ! À Metz, quand on jouait l'UEFA, j'étais super content, c'était l'occasion d'affronter Newcastle ou le Sporting Portugal. On joue contre d'autres équipes, d'autres footballs, on peut se jauger, voir à quel niveau on peut aller. Quand tu vois les noms aujourd'hui, c'est du haut niveau !Arsenal, AC Milan. Des noms qui sonnent, des équipes qui ont déjà gagné, qui sont encore à un très haut niveau. Cette Ligue Europa est dure, même Marseille c'est pas mal. Le Sporting, on n'en parle pas du Sporting. Même Leipzig, Monaco connaît bien... Ils n'ont pas l'expérience, mais il faut les jouer quand même. L'un des plus durs pour moi, ce sera le Celtic s'ils passent ce tour. Parce que chez eux, c'est chaud. Bon, le Zénith a une belle équipe, mais Celtic Park, c'est une très belle ambiance...Bah oui ! Ils font clairement partie des challengers. Ils ont été sérieux à l'aller contre Braga, ils peuvent gérer le retour, c'est bien. Nice n'a pas démérité, mais a appris contre le Lokomotiv, c'est le haut niveau. C'est important aussi d'apprendre.L'épopée était top, il y avait quelques gros noms. Bon Monaco, c'était un peu frustrant en huitièmes, car on n'aime pas trop rencontrer une équipe française, mais on n'avait pas le choix. Quand tu gagnes des matchs, tu te mets à rêver. Nous, on voulait décrocher cette finale à Moscou, on n'en garde que des bons souvenirs sauf cette finale à Moscou... On était dégoûtés de passer à côté du titre. On avait la moitié de l'équipe suspendue ou blessée, Laurent Blanc qui fait peut-être l'une des seules bourdes de sa carrière.Je ne peux pas en vouloir à Lolo. Parme était supérieur à l'équipe disponible ce jour-là, mais si on avait eu tout le monde, cela aurait été différent. Thuram , Boghossian, Buffon, Cannavaro, Crespo... C'était la grosse équipe de Parme, avec Veron aussi. Dans le tunnel, avant le match, Thuram m'a dit : «Comme on dit, c'est de bonne guerre. À la fin du match, on a discuté un peu, par politesse, car lui était content, pas moi.Pas terrible. Un stade énorme, mais légèrement rempli. C'était pas le top, frustrant. Tu es en finale, tu veux voir le stade plein, qu'il y ait du bruit. Bon, après, je comprends : pour les supporters, Moscou, c'était loin et cher. Dommage. Dans l'idéal, ce Marseille-Parme... Deux belles équipes, des grands noms, cela aurait été pas mal à Dortmund. Dans un vrai stade de foot.Oui, parce que l'on gagne. C'est très très chaud là-bas. Bologne, je n'ai vécu ça qu'une fois dans ma carrière.J'étais vite parti aux vestiaires, je n'avais pas cherché à comprendre. C'était tendu même avec la police, Peter Luccin se fait interpeller par les joueurs italiens... Je crois que Pat Blondeau et Dugarry viennent le défendre, et ça part en sucette. Dans le vestiaire, tout le monde était nerveux. On a attendu longtemps dans le bus pour pouvoir quitter le stade, on attendait que ça se calme. Les supporters de Bologne voulaient nous attraper. Lolo égalise sur penalty à la dernière minute, alors que l'on n'avait pas été très bons et qu'ils étaient qualifiés à 1-0...C'est un super joueur, mais putain, très très timide.Pour parler avec lui, c'était compliqué. Il était introverti à un point... Avec moi, ça se passait bien, mais avec certains joueurs, ça ne passait pas, il ne voulait pas leur parler. En gros, d'une part, il est très timide, et d'autre part, si tu voulais lui parler, valait mieux ne parler que de football, sinon c'était mort. Après, sur le terrain... C'est l'un des meilleurs passeurs que j'ai vus. Ouais, l'un des meilleurs passeurs.Tu vas me demander un classement ? Je vais te faire deviner un autre joueur. J'ai joué avec lui à Marseille.Non, tu ne trouveras pas. Un Espagnol...Bravo ! C'est lui qui m'a le plus impressionné dans ma carrière. La qualité de passe, le dosage... Iván de la Peña était très fort. Bon après, c'est la même catégorie, De la Peña, Riquelme, Bergkamp... Ce sont des génies de la passe, ce sont ces joueurs-là que je kiffe. Je peux rajouter Iniesta, le Isco de maintenant, Modrić... Quand je regarde du foot, c'est ce type de joueurs que j'observe et qui, selon moi, font gagner les matchs. Parce qu'ils déclenchent quelque chose, c'est leur passe qui fait la différence.