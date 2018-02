Piquionne : « Feindouno, c'était le Zidane noir »

AS Saint-Étienne

Le roi Feindouno a toujours ses adeptes.Coéquipiers à Saint-Étienne entre 2004 et 2007, Pascal Feindouno et Frédéric Piquionne ont toujours beaucoup d'estime l'un pour l'autre.Interrogé parsur qui était le meilleur joueur avec lequel il avait évolué, Piquionne a donné le nom de son ex-partenaire sans hésiter. Au point d'oser une comparaison très flatteuse : «(Il sourit.)Toujours selon Fred Piquionne, Julien Sablé serait le Pirlo de la Canebière et Hérita Ilunga le Maldini de Kinshasa.