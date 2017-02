Piqué veut construire une équipe d'E-sport

0

Il aura peut-être plus de chances de battre le PSG Ce n'est plus nouveau, l'e-sport grandit de plus en plus et intéresse les acteurs du sport traditionnel. À côté des grands clubs, qui s'attachent les services de joueurs d'e-sport, certains professionnels se lancent dans la course à leur propre compte : Ronaldo (le Brésilien) a acheté 50% d'une équipe brésilienne, et Neymar serait intéressé d'acquérir une équipe de «» .Cette fois, c'est au tour de Gerard Piqué de se lancer dans la danse électronique : interrogé par RAC1, radio catalane, il a confirmé qu'il travaille en ce moment à un projet d'e-sport. Il ne lâche pas plus de détails pour l'instant, mais assure que c'est «» . La particularité, selon, c'est que plusieurs éléments semblent montrer que, contrairement à ses collègues Neymar et Ronaldo , Piqué veut lancer un projet de A à Z et non racheter une équipe pré-existante.Voilà une nouvelle possibilité de reconversion pour les joueurs qui ne veulent pas devenir consultants.