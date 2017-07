Piqué se mêle du feuilleton Neymar

1

RR

L’as qui pique le cœur des Parisiens.Gerard Piqué a voulu mettre fin aux histoires sur le possible transfert de Neymar au Paris Saint-Germain. Et le défenseur espagnol a fait les choses proprement et clairement.Le Barcelonais a donc publié une photo où il se tient aux côtés de son coéquipier brésilien. La légende est sobre mais en dit long : «» ( «» ). L’un des tauliers du vestiaire aurait visiblement scellé l’avenir du jeune prodige brésilien.En attendant le prochain rebondissement dans l'histoire.