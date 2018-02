Piqué s'implique dans la refondation de la Coupe Davis de tennis

1

Estoy muy contento de anunciar este acuerdo histórico con la @ITF_Tennis ➡️ https://t.co/PTDLH4Ns3y pic.twitter.com/adnTCCYm9C — Gerard Piqué (@3gerardpique) 26 février 2018

NB

Comme un cheveu dans la coupe.La Fédération internationale de tennis a annoncé lundi un projet de réforme de la Coupe Davis afin de remplacer la compétition par une formule nouvelle, une sorte de Coupe du monde de tennis qui se déroulerait annuellement. A priori, l'information n'a pas grand-chose à voir avec le monde du football, sauf que l'un des instigateurs principaux de cette nouvelle formule n'est autre que Gerard Piqué.Le défenseur de Barcelone a toujours revendiqué son attrait pour l'entreprenariat et avait déjà lancé l'idée d'une Coupe du monde de tennis en mai dernier, une idée de réforme accueillie très positivement par les plus grands joueurs de la planète tennis, Novak Djokovic et Andy Murray en tête, mais qui fait débat dans le monde du tennis.Pour financer le nouveau projet, le groupe Kosmos, fondé par Gerard Piqué, serait prêt à investir 3 milliards de dollars.Un choix sportif, donc.