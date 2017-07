Piqué s'éclate dans le désert

Crash!! Fun time in the dunes! pic.twitter.com/T92HlIgjHS — Gerard Piqué (@3gerardpique) 5 juillet 2017

Pierre Richard dansActuellement en vacances au Qatar, Gérard Piqué en a profité pour aller faire un petit tour de Buggy dans le désert, un loisir comme un autre sauf que lede Shakira est plus à l'aise pour conduire la défense du Barça que ce genre d'engins dans les dunes.Résultat, l'international espagnol a fait un tonneau et tout a été filmé par son pote assis à sa droite. Plus de peur que de mal pour le Catalan qui a pris ce petit accident à la rigolade.Pas sûr que cela amuse les dirigeants du Barça.