Piqué et les transformations du journalisme sportif

Avec ses quatorze millions desur Twitter, dix millions d'abonnés sur Instagram et ses dix-neuf millions de J'aime sur Facebook, Gerard Piqué pèse plus lourd sur les réseaux sociaux que la plupart des journaux (etont environ trois millions de J'aime chacun), et cela, le défenseur central du FC Barcelone l'a bien compris.Interrogé par le magazine, le Catalan a livré son analyse sur les transformations du journalisme sportif : «De plus, invité à réagir aux menaces du FC Barcelone, qui avait annoncé que ses joueurs ne donneraient plus que des interviews aux médias du club , le joueur a expliqué : «En fait, en parallèle de sa carrière de joueur, Gerard Piqué est sûrement doctorant en sciences de l'information et de la communication.