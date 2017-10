Piqué assure qu'il s'entend à merveille avec Ramos

AG

Piqué et Ramos vont faire du business ensemble.Gerard Piqué a été copieusement sifflé et hué pendant l'entraînement de l'équipe nationale d'Espagne lundi, à cause de ses propos concernant le référendum catalan . Comme si ce n'était pas assez, le quotidien sportifa révélé que sa relation avec son coéquipier de la Sergio Ramos , plomberait l'ambiance du vestiaire. Une rumeur que lea démenti en conférence de presse ce mercredi.» , a déclaré le Catalan avant d'affirmer qu'ils allaient «» .On attend la déclaration d'amour de Ramos avec impatience.