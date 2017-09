4

Il y a Gigi Buffon, qui vieillit comme le bon vin, et puis il y a les autres.Ce mercredi, face au Shakhtar en C1, Pepe Reina , 35 ans, a livré une partition catastrophique. Emprunté sur le premier but ukrainien, il a ensuite été coupable d'une énorme erreur d'appréciation sur le second, qui a probablement condamné les siensDe quoi faire parler certains vieux briscards du club napolitain, comme l'ex-gardien Giuseppe Taglialatela dit «» , joueur cadre desdans les années 1990.Nul doute que Naples a plus besoin du vrai Pepe Reina que de sa version grabataire, pépé Reina.