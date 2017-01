Pinilla de retour au Genoa

Genoa Cricket and Football Club

La presentazione ai media è prevista venerdì 6 gennaio, ore 13:45, presso la sala stampa di Villa Rostan. @pinigol51 https://t.co/NobiWpIvD7 — Genoa CFC (@GenoaCFC) 5 janvier 2017

Le retour de Pinigol.Plus d'un an et demi après son départ définitif du Genoa Mauricio Pinilla est de retour chez les. La raison ? Un échec total à l' Atalanta où il n'est apparu qu'à quatre reprises en Série A cette saison pour un but contre l' Inter en octobre dernier. Sa présentation aura lieu demain à 13h45.Brûlant.