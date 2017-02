Piet Keizer est décédé

0

JD

Les temps sont durs pour lePresque un an après le décès de Johan Cruyff , c'est une autre légende de l' Ajax Amsterdam qui vient de s'éteindre. Piet Keizer, flambant ailier gauche dans les années soixante et soixante-dix, s'est éteint ce samedi des suites d'une longue maladie, informe un communiqué de la télévision publique néerlandaiseClubman par excellence, Piet Keizer est resté fidèle auxtout au long de sa carrière. Sous la vareuse amstellodamoise, il a remporté trois C1 au début des années 1970, six titres de champion des Pays-Bas entre 1966 et 1973 et cinq coupes nationales dans la même période. Au Panthéon de l' Ajax , il figure aujourd'hui à la cinquième place des meilleurs buteurs de tous les temps.Véritable prédécesseur de Johan Cruyff en termes de popularité, Keizer n'aura pas connu la même aura que son acolyte en équipe nationale. Il compte à peine une trentaine de capes sous le maillot Oranje. La faute à un conflit personnel avec le sélectionneur de l'époque, Rinus Michels L'aile gauche du Paradis FC vient de trouver un renfort de poids.