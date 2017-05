Pierre-Gabriel forfait pour le mondial U20

AS

Déjà privés de Kylian Mbappe, Ousmane Dembélé (sélectionnés en équipe de France A), Théo Hernandez et Maxime Lopez (retenus par leur club), l'équipe de France U20 va devoir se passer des services de Ronaël Pierre-Gabriel Le défenseur de Saint-Etienne n'a pas pu disputer la rencontre face à l'AS Monaco mercredi soir suite à une blessure survenue pendant l'échauffement. Son entraîneur, Christophe Galtier , a d'ores et déjà assuré qu'il serait forfait pour le Mondial U20 qui se dispute en Corée du Sud à partir de ce samedi jusqu'au jusqu'au 11 juin. La France , championne d'Europe des U19 l'année dernière, fait son entrée dans la compétition le 23 mai face au Honduras Heureusement Jean-Kevin Augustin et Amine Harit seront bien présents.