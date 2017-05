Pierre-Fanfan : « La Juve n'a pratiquement pas commis d'erreurs »

Champion de France avec le RC Lens en 1998, capitaine du PSG lors de la triste campagne de Ligue des champions 2004-2005, José-Karl Pierre-Fanfan a passé entre-temps deux saisons sur le Rocher. L’ancien défenseur central, devenu agent, analyse le succès de la Juve à Monaco (0-2).

Déçu, parce que la surprise n’a pas eu lieu. L’euphorie, la dynamique qu’avait su instaurer Monaco en Ligue des champions ont été tout de suite enrayées par une Juve tout en maîtrise. On le savait, pourtant, mais ils l'ont appliqué dès le départ et ça a encore marché.Difficilement, parce que la force des Monégasque, certes, c’était un gros potentiel offensif, mais surtout un jeu très riche dans les couloirs. Déjà, avant le match, on apprend que Mendy ne joue pas, Sidibé le remplace dans le couloir gauche - il revient d’une opération de l’appendice, donc c’est compliqué. En face, Allegri a changé son système en partant sur un système à trois en défense - qu’on connaît à travers la- avec une volonté de les bloquer dans les couloirs, et c’est qu’ils ont fait : Monaco a été quasiment inexistant dans les couloirs. Lemar a été absorbé. De l’autre côté, il y a eu dix minutes intéressantes avec Dirar, mais c’est trop peu par rapport à ce que propose l' ASM d’habitude. Après, Monaco aurait pu mieux faire dans le réalisme. Ils se sont créé des occasions, notamment avec Mbappé en première période, mais cette équipe en face n’avait pris que deux buts depuis le début de la compétition, donc elle est vraiment très hermétique. Dans cette équipe de la Juve, tout est tactiquement bien huilé, tout est parfaitement orchestré. Le schéma du match est déjà intégré. Monaco a voulu jouer sur ses qualités, c’est normal, maintenant, encore une fois, Monaco n’était pas à 100%. Je parle des couloirs, mais aussi de ces milieux stabilisateurs que sont d’ordinaire Fabinho et Bagayoko. Il y avait Dybala, une sorte d’électron libre, qui les a gênés. Dans l’impact, la récupération, les milieux monégasques ont été en dessous. Ça a été difficile parce que cette équipe de la Juve n’a commis quasiment aucune erreur.C'est tout un collectif. Dani Alves a été décisif. Sur le premier but, cette talonnade, c’est juste magnifique. Sur le deuxième, c’est lui qui centre. À chaque fois, c’est calibré. Faut pas se tromper, c’est une Juventus qui laisse très peu d’espaces, mais ils ne ferment pas le jeu. Dans l’utilisation du ballon, il y a la qualité de passe de Pjanić et Marchisio. Ce sont des joueurs de l’ombre : ils courent énormément, ils colmatent les brèches et la relance est toujours propre. Et puis, celui qui bonifie ça, c’est Dybala. C’est un poison, il est toujours entre les lignes, sa présence met la pagaille. Il est très intelligent pour son jeune âgeBien sûr. Parce qu’on arrive à un stade de la compétition où il est très attendu. On a besoin d’un grand attaquant pour gagner une Ligue des champions. Jusque-là, il a rarement été présent dans les moments décisifs. En début de match, il y a un centre où il est trop court, un autre où il perd ses appuis, on ne peut pas dire que ce soit la meilleure entame de match possible. Alors le premier but, ça l’a libéré lui, et ça a mis son équipe dans les meilleures dispositions. Tu savais que les Monégasques allaient se découvrir et, derrière, Higuaín marque encore le second but.Sachant que la Juventus n’a jamais perdu au Juventus Stadium cette saison, c’est une mission impossible. Maintenant, il faut que les Monégasques y aillent pour jouer le miracle. Même s’ils ont perdu, ils peuvent s’appuyer sur le fait qu’ils se sont créé quelques occasions. Je pense que tout va se jouer dans la première demi-heure. Ils vont être obligés de mettre de l’intensité, sauf qu'en face, on sait que même face à la MSN du Barça , la défense n’a pas tremblé.