Pickford, portier de luxe

Acheté une fortune par Everton, Jordan Pickford est devenu le deuxième gardien le plus cher de l’histoire. Une folie incompréhensible pour un joueur pas encore très connu ? Pas tant que ça.

Un coach sur la pelouse

Adapté à la Premier League et sauveur inutile

Par Florian Cadu

Propos de CK recueillis par FC

En quinze jours, la Premier League a encore prouvé qu’elle brassait énormément de pognon. Comment ? En laissant deux de ses enfants signer des chèques faramineux pour des jouets que personne n’aurait imaginé payer si cher. Ainsi, Manchester City n’a pas attendu le mois de juin pour proposer 42 millions au Benfica Lisbonne en échange d’ Ederson Moraes, devenu le deuxième gardien le plus cher de l’histoire derrière les 53 millions de l’éternel Gianluigi Buffon . Deux semaines plus tard, Everton s’inspirait de Manchester en offrant 34 millions à Sunderland pour récupérer Jordan Pickford , portier de 23 ans qui est désormais le troisième rempart le coûteux de l’histoire du football. Insensé en apparence.Arrêtons-nous donc sur le dernier cité. International anglais dans toutes les catégories de jeunes, Pickford a énormément voyagé dans son pays depuis ses débuts en 2012. Prêté dans pas moins de six clubs en l’espace de quatre saisons, Jordan s’est forgé loin de l’élite dans un premier temps. Titulaire dans chaque équipe où il est passé, le Britannique a convaincu partout. Notamment à Carslile, où Charni Ekangamene a joué à ses côtés en 2014. «, assure l’attaquant belge qui a aussi connu Manchester United timingQuoi d’autre ? «"Montez !" "Écartez !" "Revenez !" "Mettez à droite !"» Un gardien très complet qui n’aurait donc aucun point faible. Vraiment ?Chris Kirkland, ancien international et ex-partenaire du protagoniste à Preston North End en 2015, ne dit pas autre chose sur Sky Sport : «(...)(...)(...)» Si le bonhomme a pu se montrer en 2016-2017 et attirer le regard des, qui devaient alors se contenter de Maarten Stekelenburg , c’est parce que son faible Sunderland lui en a donné l’occasion. Lanterne rouge du classement avec la deuxième plus mauvaise défense, Pickford, souvent abandonné, a parfois dû réaliser des miracles. Même si le maintien aurait réclamé encore bien davantage. «, reprend Charni Ekangamene.Reste la question facile partagée avec Ederson , qui a le même âge, qui n’a lui aussi qu’une seule saison au plus haut niveau dans les jambes et que City n’est même pas certain de faire jouer titulaire : vaut-il réellement son prix ? «, répond Charni Ekangamene.» Celui que beaucoup voient comme le prochain portier despartage certainement cette vision. Et préfère relativiser ses 34 millions dans des propos relayés par ESPN : «(...)» Après tout, le record de Buffon sera bien battu un jour...