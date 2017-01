Ronaldinho de retour au Parc pour PSG-Monaco

0

La légende sera de retour au Parc ce dimanche ! 🙌 #PSGASM🔴🔵 #PSGlegend pic.twitter.com/IwRuCiUgiW — PSG Officiel (@PSG_inside) 26 janvier 2017

.@10Ronaldinho est de retour dans la capitale ! RDV dimanche au Parc pour #PSGASM 🙌 #PSGlegend pic.twitter.com/izQexJgKhG — PSG Officiel (@PSG_inside) 27 janvier 2017

Un vent de nostalgie souffle sur la capitale en ce mois de janvier. Après la visite surprise de David Beckham , c'est Ronaldinho qui va honorer de sa présence le Parc des Princes. Le Brésilien assistera, ce dimanche, au choc de la vingt-deuxième journée de Ligue 1 entre le PSG et Monaco. C'est le club qui l'a annoncé sur son compte twitter en postant une vidéo où on peut voir quelques passements de jambes de Ronnie, histoire de mettre l'eau à la bouche des supporters.Le Ballon d'or 2005 est d'ores et déjà à Paris, où il a atterri, ce vendredi. L'occasion pour les fans de prendre quelques clichés avec le joueur. Un succès assuré sur Instagram.On attend avec impatience la tentative d'interview de Laurent Paganelli.