Le perroquet fugueur de Philippe Mexès

Uso Instagram per un aiuto.. Ho smarrito questo pappagallo cenerino zona San siro, ha un anello rosso con un numero 23 ,era dei miei bambini,per qualsiasi avvistamento vi prego di contattarmi.. GRAZIE. Une photo publiée par Philippe Mexes (@philippemex5) le 7 Févr. 2017 à 9h48 PST

La piccola disavventura è finita bene per fortuna,dopo 48 ore circa è stato ritrovato coco' volevo ringraziare tutti per il pensiero e l'aiuto .😉🐦🌞🏡👍🏼 Une vidéo publiée par Philippe Mexes (@philippemex5) le 9 Févr. 2017 à 12h02 PST

Grosse frayeur pour l'ancien Auxerrois.Ce mercredi, Philippe Mexès informait ses followers sur son compte Instagram de la disparition de Coco, son perroquet, dans le quartier de San Siro. Le retraité du Milan AC, sans club depuis le début de saison, implorait quiconque possédait une indice de lui en faire part. «» , se lamentait celui qui est déjà père de trois enfants humains.Deux jours plus tard, l'appel a porté ses fruits, Coco est retourné à la. Le Toulousain l'a prouvé par une petite vidéo, dans laquelle on devine toute la complicité qu'il entretient avec son volatile. Il en a profité pour remercier tous ceux qui lui ont apporté soutien et aide dans cette période difficile.Au passage, on remarquera qu'après douze ans en Italie, Mexès est devenu parfait bilingue.